В Ярославле специалисты проверили состояние детских площадок
Прокуратура Заволжского района и инспекция административно-технического надзора Ярославской области проверили, как содержатся детские площадки. Результаты рейда не очень порадовали.
– На семи площадках выявлены нарушения необходимых требований: имелись сколы, ржавчина, были некачественно обработаны деревянные сооружения, выступающие соединения не защищены способом, исключающим травмирование, – прокомментировали в прокуратуре Заволжского района Ярославля.
Площадки, которые не прошли проверку, закреплены за муниципальным бюджетным учреждением «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» Ярославля. В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном нарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU