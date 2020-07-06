2020-07-06T15:08:30+03:00
Общество

В Ярославле специалисты проверили состояние детских площадок

Не все смогли пройти проверку
Алина Кузечкина
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Результаты рейда не очень порадовали.Результаты рейда не очень порадовали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Заволжского района и инспекция административно-технического надзора Ярославской области проверили, как содержатся детские площадки. Результаты рейда не очень порадовали.

– На семи площадках выявлены нарушения необходимых требований: имелись сколы, ржавчина, были некачественно обработаны деревянные сооружения, выступающие соединения не защищены способом, исключающим травмирование, – прокомментировали в прокуратуре Заволжского района Ярославля.

Площадки, которые не прошли проверку, закреплены за муниципальным бюджетным учреждением «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» Ярославля. В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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