В Рыбинске начали продавать проездные на месяц

6 Июль 2020 2020-07-06T14:35:30+03:00

И на автобус, и на троллейбус

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В Рыбинске началась продажа проездных билетов на месяц.

Проездной документ на автобусы можно приобрести в ТЦ «Феникс» на первом этаже (вход со стороны Соборной площади). Время работы: с 25 по 5 числа каждого месяца по рабочим дням с 10:00 до 18:50 (перерыв с 13:30 до 15:00).

Проездные билеты на троллейбус можно купить в троллейбусном депо на улице Ворошилова,25. Время работы с 25 по 5 числа каждого месяца ежедневно с 7:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

ИСТОЧНИК KP.RU