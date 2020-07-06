В Рыбинске начали продавать проездные на месяц
И на автобус, и на троллейбус
В Рыбинске начали продавать проездные на месяцФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Рыбинске началась продажа проездных билетов на месяц.
Проездной документ на автобусы можно приобрести в ТЦ «Феникс» на первом этаже (вход со стороны Соборной площади). Время работы: с 25 по 5 числа каждого месяца по рабочим дням с 10:00 до 18:50 (перерыв с 13:30 до 15:00).
Проездные билеты на троллейбус можно купить в троллейбусном депо на улице Ворошилова,25. Время работы с 25 по 5 числа каждого месяца ежедневно с 7:00 до 19:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
ИСТОЧНИК KP.RU