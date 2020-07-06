2020-07-06T14:08:29+03:00
Общество

«Ростелеком» в Ярославской области обеспечил видеонаблюдением пункты проведения ЕГЭ

В рамках организации видеонаблюдения на ЕГЭ «Ростелеком» гарантирует защиту персональных данных участников
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«Ростелеком» в Ярославской области организовал систему видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ. Видеокамерами оборудованы 43 пункта приема экзаменов, в том числе один надомный. Оборудование установлено таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. Для организации онлайн-трансляций на сайт smotriege.ru оператор использует собственные сети передачи данных.

Роман Русских, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях:

- Наша компания накопила огромный опыт по организации видеоконтроля в масштабных проектах. Ежегодно мы модернизируем систему: обновляем видеокамеры на более современные модели, совершенствуем защиту от хакерских и вирусных атак. В этом году Единый государственный экзамен проводится с участием «Ростелекома» в седьмой раз. Сейчас в аудиториях работает 523 IP-камеры, все оборудование заранее протестировано. Система видеонаблюдения призвана сделать сдачу ЕГЭ максимально прозрачной, поэтому мы устанавливаем камеры даже у экзаменуемых, которые проходят аттестацию дома. Во время проведения тестов наши сотрудники будут присутствовать на каждом пункте для устранения возможных нештатных ситуаций.

В рамках организации видеонаблюдения на ЕГЭ «Ростелеком» гарантирует защиту персональных данных участников. Камеры установлены таким образом, чтобы наблюдатели не видели персональных данных экзаменуемых, содержимого бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов.

Камеры в онлайн-режиме передают записи аттестации выпускников в Центр обработки данных «Ростелекома». Информация о каждом экзамене хранится в течение 10 дней и может быть предоставлена по запросу в случае возникновения спорных ситуаций. Для сохранения конфиденциальности каналы передачи данных изолированы от любых сетей — открытых и закрытых. За стабильностью работы системы в дни экзаменов будут следить мобильные бригады «Ростелекома», которые смогут оперативно оказывать техническую помощь, сообщает пресс-служба компании.

Для поддержки пользователей портала smotriege.ru «Ростелеком» развернул бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать всех, кто принимает непосредственное участие в проведении ЕГЭ, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

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