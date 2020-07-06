2020-07-06T13:21:59+03:00
Общество

В Ярославской области педагогам увеличат компенсации за работу на ЕГЭ

На 30 процентов
Светлана Крутикова
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В Ярославской области педагогам увеличат компенсации за работу на ЕГЭ на 30%В Ярославской области педагогам увеличат компенсации за работу на ЕГЭ на 30%Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ярославские педагоги получат повышенную оплату за работу на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

- На педагогов легла дополнительная нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического режима. К тому же многим пришлось отложить отпуск. Поэтому на 30% увеличим размер компенсации всем, кто задействован в проведении ЕГЭ. В регионе это более 3,5 тысяч человек, - написал глава Ярославской области на своей странице в социальной сети.

Компенсацию получат члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, а также члены предметных и конфликтных комиссий.

Сегодня, 6 июля, в регионе проходит самый массовый экзамен - по русскому языку. Ранее, 3 июля, выпускники сдали литературу, информатику и географию. Один из участников экзамена по литературе был удален, у него обнаружили мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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