В Ярославской области педагогам увеличат компенсации за работу на ЕГЭ
Ярославские педагоги получат повышенную оплату за работу на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
- На педагогов легла дополнительная нагрузка по соблюдению на экзаменах санитарно-эпидемиологического режима. К тому же многим пришлось отложить отпуск. Поэтому на 30% увеличим размер компенсации всем, кто задействован в проведении ЕГЭ. В регионе это более 3,5 тысяч человек, - написал глава Ярославской области на своей странице в социальной сети.
Компенсацию получат члены государственной экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, а также члены предметных и конфликтных комиссий.
Сегодня, 6 июля, в регионе проходит самый массовый экзамен - по русскому языку. Ранее, 3 июля, выпускники сдали литературу, информатику и географию. Один из участников экзамена по литературе был удален, у него обнаружили мобильный телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU