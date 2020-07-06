В Ярославле столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие

6 Июль 2020 2020-07-06T15:38:50+03:00

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Сегодня, 6 июля, около 10:30 в Ярославле на перекрестке Свободы и Городского вала произошло ДТП. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что серьезно пострадал один из участников ДТП. Прохожие оказали мужчине помощь еще до приезда скорой.

- По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Фиат Альбеа» и мотоцикл «Кавасаки». В результате ДТП 28-летний мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU