В Ярославле столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие
Сегодня, 6 июля, около 10:30 в Ярославле на перекрестке Свободы и Городского вала произошло ДТП. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что серьезно пострадал один из участников ДТП. Прохожие оказали мужчине помощь еще до приезда скорой.
- По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Фиат Альбеа» и мотоцикл «Кавасаки». В результате ДТП 28-летний мужчина, управлявший мотоциклом, получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU