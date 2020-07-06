2020-07-06T12:51:56+03:00
Общество

«Доставали его с глубины двух метров»: в Ярославле спасли тонущего подростка

Ребенок пришел на пляж один
Светлана Крутикова
Поделиться:
Инцидент произошел в пятницу, 3 июля, на Тверицком пляжеИнцидент произошел в пятницу, 3 июля, на Тверицком пляжеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле 13-летний подросток чуть не утонул в Волге. Инцидент произошел в пятницу, 3 июля, на Тверицком пляже. В 17:25 спасатели, дежурившие на пляже, заметили мальчика, который уже захлебывался в воде. Мужчины бросились на помощь ребенку.

- Подоспели вовремя. Доставали его уже из-под воды, нырнув на глубину 2-2,5 метров. Подростка вытащили на берег, осмотрели. К счастью, помощь врачей не понадобилась, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Подросток рассказал, что пришел на пляж один и, несмотря на то что плохо плавает, зашел на глубину. В какой-то момент потерял опору под ногами и начал тонуть. Спасатели провели с ребенком беседу о правилах безопасности на воде и передали его родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На неубранный мусор ярославцы могут пожаловаться через QR-код
В Ярославле поздравляют пары, которые прожили вместе 50 и более лет
В Ярославле столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие
В Ярославле специалисты проверили состояние детских площадок
В Рыбинске начали продавать проездные на месяц
«Ростелеком» в Ярославской области обеспечил видеонаблюдением пункты проведения ЕГЭ
В Ярославской области ищут 36-летнего мужчину
В Ярославской области педагогам увеличат компенсации за работу на ЕГЭ
«Доставали его с глубины двух метров»: в Ярославле спасли тонущего подростка
На Ярославскую область надвигается гроза
Из песка на пляже в Переборах к рыбинцам выползло неведомое существо
Отцепили и унесли: ярославцы в соцсетях просят вернуть собаку
В Ярославской области пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа
Ярославского школьника удалили с ЕГЭ за мобильный телефон
В Ярославле глава муниципалитета провел выходные «на экстриме»
В Ярославле нашли телефонного мошенника
В Ярославле мошенники обманули продавца цветов на 103 тысячи рублей
В Ярославле начали ремонтировать улицу Рыкачева