«Доставали его с глубины двух метров»: в Ярославле спасли тонущего подростка

6 Июль 2020 2020-07-06T12:51:56+03:00

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В Ярославле 13-летний подросток чуть не утонул в Волге. Инцидент произошел в пятницу, 3 июля, на Тверицком пляже. В 17:25 спасатели, дежурившие на пляже, заметили мальчика, который уже захлебывался в воде. Мужчины бросились на помощь ребенку.

- Подоспели вовремя. Доставали его уже из-под воды, нырнув на глубину 2-2,5 метров. Подростка вытащили на берег, осмотрели. К счастью, помощь врачей не понадобилась, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Подросток рассказал, что пришел на пляж один и, несмотря на то что плохо плавает, зашел на глубину. В какой-то момент потерял опору под ногами и начал тонуть. Спасатели провели с ребенком беседу о правилах безопасности на воде и передали его родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU