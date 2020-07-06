«Доставали его с глубины двух метров»: в Ярославле спасли тонущего подростка
В Ярославле 13-летний подросток чуть не утонул в Волге. Инцидент произошел в пятницу, 3 июля, на Тверицком пляже. В 17:25 спасатели, дежурившие на пляже, заметили мальчика, который уже захлебывался в воде. Мужчины бросились на помощь ребенку.
- Подоспели вовремя. Доставали его уже из-под воды, нырнув на глубину 2-2,5 метров. Подростка вытащили на берег, осмотрели. К счастью, помощь врачей не понадобилась, - рассказали в Центре гражданской защиты.
Подросток рассказал, что пришел на пляж один и, несмотря на то что плохо плавает, зашел на глубину. В какой-то момент потерял опору под ногами и начал тонуть. Спасатели провели с ребенком беседу о правилах безопасности на воде и передали его родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU