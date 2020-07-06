На Ярославскую область надвигается гроза

6 Июль 2020 2020-07-06T12:16:37+03:00

В среду столбик термометра может подняться до 32 градусов. Скриншот с сайта Gismeteo

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Главное Управление МЧС предупреждает ярославцев о надвигающейся грозе. Непогода должна прийти в регион до 6 часов вечера сегодняшнего дня, 6 июля. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций – обрывы проводов линий связи и ЛЭП, обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций.

По данным Gismeteo, эта неделя в Ярославской области будет жаркой, в среду столбик термометра может подняться до 32 градусов. А в четверг опустится до 21-го и, вероятно, нас ждет дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU