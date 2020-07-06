На Ярославскую область надвигается гроза
МЧС предупредило об ухудшении погоды
В среду столбик термометра может подняться до 32 градусов. Скриншот с сайта Gismeteo
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Главное Управление МЧС предупреждает ярославцев о надвигающейся грозе. Непогода должна прийти в регион до 6 часов вечера сегодняшнего дня, 6 июля. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций – обрывы проводов линий связи и ЛЭП, обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций.
По данным Gismeteo, эта неделя в Ярославской области будет жаркой, в среду столбик термометра может подняться до 32 градусов. А в четверг опустится до 21-го и, вероятно, нас ждет дождь с грозой.
ИСТОЧНИК KP.RU