2020-07-06T17:32:56+03:00
Общество

В Переславской больнице появится инфекционное отделение

Оборудовать его должны до конца 2020 года
Светлана Крутикова
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На реконструкцию инфекционного отделения выделили 20 миллионов рублей. ФОТО: страница Валерия Астраханцева ВКонтактеНа реконструкцию инфекционного отделения выделили 20 миллионов рублей. ФОТО: страница Валерия Астраханцева ВКонтакте
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В Центральной районной больнице Переславля-Залесского планируют открыть инфекционное отделение. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Астраханцев.

- По поручению губернатора Дмитрия Миронова до конца этого года будет проведена работа по реконструкции и оборудованию инфекционного отделения на территории больничного городка. На эти цели из областного бюджета выделили 20 миллионов рублей, - написал на своей странице в социальной сети глава Переславля-Залесского.

Кроме того, по словам Валерия Астраханцева, городу могут выделить деньги на открытие детского отделения, куда войдут стационар, поликлиника и реабилитационный центр. Располагаться новое отделение будет в здании бывшей неврологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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