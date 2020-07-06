2020-07-06T14:04:54+03:00
Общество

В Ярославской области ищут 36-летнего мужчину

В последний раз его видели 25 июня
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут 36-летнего Сергея Маркова. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтактеВ Ярославской области ищут 36-летнего Сергея Маркова. ФОТО: группа "Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области" ВКонтакте
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В Ярославской области ищут 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное Пошехонского района. Он пропал 25 июня.

Рост мужчины 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, глаза карие. Пропавший был одет в красный свитер, темную футболку, темные спортивные брюки. На ногах - черные берцы, на голове - черная кепка. Волонтеры поискового отряда сообщают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы видели Сергея Маркова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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