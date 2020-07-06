В Ярославской области ищут 36-летнего мужчину

6 Июль 2020 2020-07-06T14:04:54+03:00

В последний раз его видели 25 июня

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области ищут 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное Пошехонского района. Он пропал 25 июня.

Рост мужчины 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы короткие темные с проседью, глаза карие. Пропавший был одет в красный свитер, темную футболку, темные спортивные брюки. На ногах - черные берцы, на голове - черная кепка. Волонтеры поискового отряда сообщают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы видели Сергея Маркова или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU