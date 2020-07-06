Отцепили и унесли: ярославцы в соцсетях просят вернуть собаку

6 Июль 2020 2020-07-06T11:04:27+03:00

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Распространить информацию в социальных сетях о пропаже собаки просит ярославна Наталья. Все произошло вечером у сетевого магазина на проспекте Фрунзе. На видео с камер хорошо видно, как мужчина подходит к псу, отцепляет его от поводка, которым собака была привязана к заборчику, и уносит в красную «Дэу Нексия». После чего автомобиль не торопясь уезжает.

Госномер машины на видео также хорошо видно. По нему участники группы, где разместили пост с просьбой о помощи, выяснили имя возможного владельца машины, его номер телефона и то, что автомобиль выставлен на продажу. Также хозяйке собаки посоветовали написать заявление в полицию – пес является имуществом, которое взяли без ведома владельца.

Собака откликается на кличку Арчи. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU