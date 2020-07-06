2020-07-06T10:55:01+03:00
Общество

В Ярославской области пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа

Ребенка с травмами доставили в больницу
Светлана Крутикова
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Ребенка с травмами доставили в больницуРебенка с травмами доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел вчера, 5 июля, в Угличском районе. По данным правоохранительных органов, ребенок находился дома с родителями. В комнате было открыто окно. Девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала. Ребенка с травмами доставили в больницу.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Не оставляйте малышей в комнате без присмотра. Не держите окна открытыми настежь, если дома находится маленький ребенок. Помните, что москитные сетки не предназначены для защиты от падения. По возможности установите на окна специальные фиксаторы, они не дадут ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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