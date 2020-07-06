В Ярославле глава муниципалитета провел выходные «на экстриме»

6 Июль 2020 2020-07-06T09:48:45+03:00

Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом. ФОТО: страница Артура Ефремова, "Фейсбук"

Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом

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Председатель ярославского муниципалитета в эти выходные решился на отчаянный шаг – в прямом и переносном смысле этого слова. Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом, о чем рассказал на своей странице в социальной сети. Совершить прыжок ярославскому политику предложил ветеран боевых действий и руководитель местного патриотического клуба Андрей Палачев.

- Два момента: выход из самолета и открытие парашюта – это адреналин, а потом классное чувство полета! Решил, буду еще прыгать, - делится впечатлениями Артур Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU