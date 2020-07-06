2020-07-06T09:48:45+03:00
Общество

В Ярославле глава муниципалитета провел выходные «на экстриме»

Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Комментарии: comments2
Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом. ФОТО: страница Артура Ефремова, "Фейсбук"Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом. ФОТО: страница Артура Ефремова, "Фейсбук"
Изменить размер текста:

Председатель ярославского муниципалитета в эти выходные решился на отчаянный шаг – в прямом и переносном смысле этого слова. Артур Ефремов первый раз в жизни прыгнул с парашютом, о чем рассказал на своей странице в социальной сети. Совершить прыжок ярославскому политику предложил ветеран боевых действий и руководитель местного патриотического клуба Андрей Палачев.

- Два момента: выход из самолета и открытие парашюта – это адреналин, а потом классное чувство полета! Решил, буду еще прыгать, - делится впечатлениями Артур Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ярославскую область надвигается гроза
Из песка на пляже в Переборах к рыбинцам выползло неведомое существо
Отцепили и унесли: ярославцы в соцсетях просят вернуть собаку
В Ярославской области пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа
Ярославского школьника удалили с ЕГЭ за мобильный телефон
В Ярославле глава муниципалитета провел выходные «на экстриме»
В Ярославле нашли телефонного мошенника
В Ярославле мошенники обманули продавца цветов на 103 тысячи рублей
В Ярославле начали ремонтировать улицу Рыкачева
В Переславле умерла медсестра инфекционного отделения больницы
Неизвестный благотворитель помог Угличской ЦРБ купить новое оборудование
В Рыбинске у виадука столкнулись несколько машин
В Рыбинске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Ярославской области сожительница перерезала мужчине горло
В Рыбинске пропала 12-летняя девочка
Ярославский почтальон ездит к людям на вездеходе-болотоходе
Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт до 17 июля
В Ярославском зоопарке бэби-бум
В Ярославской области пройдет охота на пьяных водителей
Ярославна затопила всех соседей нечистотами, но не давала ремонтировать трубу
В Ярославской области долги по зарплате составили 14,5 миллионов рублей
В Ярославской области появится еще один IT-клуб
В Ярославской области 6 июля откроют загородные лагеря
В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов
В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубу
В Рыбинске благоустроят площадь Дерунова
В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта
В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
На ярославские свадьбы разрешили приглашать родню и друзей