В Ярославле нашли телефонного мошенника

6 Июль 2020 2020-07-06T09:12:24+03:00

Мужчина звонил из соседней республики наугад и попал на ярославскую пенсионерку

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В полицию Ярославля поступило заявление от ярославской пенсионерки – 85-летняя женщина поверила звонившему, который представился ее внуком, и перевела ему 45 тысяч рублей.

- Установлен 28-летний житель одной из республик. Он работал водителем такси, однажды клиент оставил свой телефон в салоне машины и молодой человек решил этим воспользоваться и «заработать». Он набрал случайную комбинацию цифр, ему ответила пенсионерка из Ярославля, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый признался в совершении преступления и раскаялся. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU