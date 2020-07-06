В Ярославле мошенники обманули продавца цветов на 103 тысячи рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T08:28:05+03:00

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Хотела заработать, но получилось совсем наоборот. Из-за своей доверчивости в Ярославле продавщица цветов лишилась больше 100 тысяч рублей. 48-летняя жительница Красноперекопского района разместила объявление о продаже растений на бесплатном сайте, после чего ей позвонил якобы покупатель. Под предлогом того, что ему нужно оставить предоплату, мужчина узнал данные банковской карты ярославны, а потом списал с карточки 103 тысячи рублей.

- Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Мы призываем граждан быть осторожными, пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и продавая его, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU