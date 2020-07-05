В Ярославле начали ремонтировать улицу Рыкачева

5 Июль 2020 2020-07-05T19:29:50+03:00

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В Ярославле приступили к ремонту улицы Рыкачева в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На разбитую дорогу не раз жаловались ярославцы, по ней уже выносились решения судов и предписания ГИБДД.

Здесь будет заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары, установлен новый бордюрный камень. планируется заменить 7 тысяч квадратных метров проезжей части и четыре тысячи - тротуара. Будут приведены в порядок горловины колодцев с заменой люков.

Чтобы не прерывать движение троллейбусов, ремонт сначала пройдет по одной стороне улицы, после завершения - по другой, сообщили в мэрии Ярославля. Стоимость работ - 25 миллионов рублей, завершиться они должны к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU