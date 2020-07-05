2020-07-05T19:29:50+03:00
Общество

В Ярославле начали ремонтировать улицу Рыкачева

Ремонт делается в рамках программы БКД
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле начали ремонтировать улицу РыкачеваВ Ярославле начали ремонтировать улицу РыкачеваФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле приступили к ремонту улицы Рыкачева в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На разбитую дорогу не раз жаловались ярославцы, по ней уже выносились решения судов и предписания ГИБДД.

Здесь будет заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары, установлен новый бордюрный камень. планируется заменить 7 тысяч квадратных метров проезжей части и четыре тысячи - тротуара. Будут приведены в порядок горловины колодцев с заменой люков.

Чтобы не прерывать движение троллейбусов, ремонт сначала пройдет по одной стороне улицы, после завершения - по другой, сообщили в мэрии Ярославля. Стоимость работ - 25 миллионов рублей, завершиться они должны к концу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле начали ремонтировать улицу Рыкачева
В Переславле умерла медсестра инфекционного отделения больницы
Неизвестный благотворитель помог Угличской ЦРБ купить новое оборудование
В Рыбинске у виадука столкнулись несколько машин
В Рыбинске нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Ярославской области сожительница перерезала мужчине горло
В Рыбинске пропала 12-летняя девочка
Ярославский почтальон ездит к людям на вездеходе-болотоходе
Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт до 17 июля
В Ярославском зоопарке бэби-бум
В Ярославской области пройдет охота на пьяных водителей
Ярославна затопила всех соседей нечистотами, но не давала ремонтировать трубу
В Ярославской области долги по зарплате составили 14,5 миллионов рублей
В Ярославской области появится еще один IT-клуб
В Ярославской области 6 июля откроют загородные лагеря
В Ярославской области за сутки сбили шесть велосипедистов
В Ярославле стадион «Шинник» отдали футбольному клубу
В Рыбинске благоустроят площадь Дерунова
В центре Ярославля 3 июля ограничат движение транспорта
В Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
На ярославские свадьбы разрешили приглашать родню и друзей