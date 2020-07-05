2020-07-05T16:55:20+03:00
Общество

Неизвестный благотворитель помог Угличской ЦРБ купить новое оборудование

Индивидуальный предприниматель выделил больнице 2 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Индивидуальный предприниматель выделил больнице 2 миллиона рублей. ФОТО: группа "Угличская ЦРБ" ВКонтактеИндивидуальный предприниматель выделил больнице 2 миллиона рублей. ФОТО: группа "Угличская ЦРБ" ВКонтакте
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Индивидуальный предприниматель, который пожелал остаться неизвестным, помог Угличской ЦРБ с закупкой оборудования. Он выделил больнице 2 миллиона рублей.

На эти деньги уже закуплено оборудование для больных коронавирусной инфекцией. В ЦРБ поступил передвижной рентгенологический аппарат стоимостью почти 1,4 миллиоан рублей, ожидается поставка передвижных и настенных бактерицидных рециркуляторов на сумму 412 тысяч рублей.

- В наше нелегкое время, когда нуждающихся в медицинской помощи становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, но такие люди все-таки есть! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и дальнейшего процветания вашего бизнеса, - говорит на странице Угличской ЦРБ ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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