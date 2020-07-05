2020-07-05T14:20:57+03:00
Происшествия

В Рыбинске у виадука столкнулись несколько машин

Среди пострадавших - 7-летний ребенок
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске у виадука столкнулись несколько машинВ Рыбинске у виадука столкнулись несколько машинФото: Сергей ГАПОН
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ДТП в Рыбинске произошло 3 июля около 18:00 в районе виадука на улице Максима Горького. По предварительной информации, водитель "Тойоты" не уступил дорогу "Сузуки". Автомобили столкнулись и от удара вторую иномарку вынесло на встречную полосу. Там "Сузуки" сначала влетела в "Ниву Шевроле", а потом - в УАЗ-Патриот.

В аварии пострадали четыре человека, троих пришлось госпитализировать: водителя "Тойоты" - 38-летнего мужчину, водителя "Сузуки", женщину 30 лет и 7-летнего ребенка, который ехал вместе с ней. 62-летнюю женщину из УАЗ-Патриота после осмотра медики отпустили на домашнее лечение.

- На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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