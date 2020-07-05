В Ярославской области сожительница перерезала мужчине горло

5 Июль 2020 2020-07-04T19:19:27+03:00

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Убийство произошло в Данилове 1 июля. Тело мужчины было обнаружено в одном из домов на улице Шарохина: у потерпевшего на шее были колото-резаные раны.

Подозреваемую не пришлось долго искать. Задержана 36-летняя сожительница мужчины, которая пояснили, что мотивом для преступления стал возникший личный конфликт.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU