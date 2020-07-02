Ярославец через суд расторг договор с автосалоном

2 Июль 2020 2020-07-02T15:56:32+03:00

Мужчина подписал документ не глядя, а когда прочитал, то был ошарашен предлагаемыми условиями Фото: Александр ГЛУЗ

Мужчина подписал документ не глядя, а когда прочитал, то был ошарашен предлагаемыми условиями

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Только через суд житель Ярославля смог расторгнуть договор с автосалоном, который в документах прописал совсем не те условия, что были изначально.

Как сообщает пресс-служба Ярославского областного суда, в 2019 году между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи автомобиля, стоимость 1 миллион 50 тысяч рублей.

- Истец продал автосалону свою старую машину за 250 тысяч, а остальные деньги брал в кредит. Полдня мужчину держали в салоне, а вечером сотрудник сообщил, что нужно заключить другой договор на аналогичных условиях, - рассказали в суде.

Около 10 часов вечера покупателю привезли новые документы и он, не вдаваясь в подробности и даже не читая бумаги, подписал их. А утром выяснилось, что за несколько часов стоимость машины вдруг выросла до 1 миллиона 350 тысяч рублей. Такие условия покупателя не устроили. С автосалоном договориться не удалось и мужчина пошел в суд.

Суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что объективных причин для увеличения цены машины не было, обязанность надлежащим образом информировать покупателя о цене авто надлежащим образом не исполнена, поэтому покупатель вправе отказаться от исполнения условий договора.

Мало того, что соглашение было признано недействительным, так с автосалона в пользу истца была взыскана вся сумма, которую он невольно взял в кредит, а также компенсация морального вреда – 10 тысяч рублей, штраф в 80 тысяч рублей и судебные расходы. Также салон должен вернуть машину, которую приобрел в ярославца.

Организация попыталась оспорить это решение суда, но вышестоящая инстанция жалобу отклонила.

ИСТОЧНИК KP.RU