Почти 70% ярославских избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T09:37:37+03:00

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В Ярославской области завершился подсчет бюллетеней, об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

- Все протоколы обработаны. За поправки в Конституцию проголосовали 68,29% избирателей региона, это – 374 053 человека. Против изменений выступило 30,84% голосовавших, - написал Дмитрий Юрьевич.

За неделю, что длилось голосование, свое мнение по поводу поправок успели высказать почти 56% ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU