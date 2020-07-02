Почти 70% ярославских избирателей проголосовали за поправки в Конституцию
Подсчет голосов в регионе завершен
Подсчет голосов в регионе завершенФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:
В Ярославской области завершился подсчет бюллетеней, об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава региона Дмитрий Миронов.
- Все протоколы обработаны. За поправки в Конституцию проголосовали 68,29% избирателей региона, это – 374 053 человека. Против изменений выступило 30,84% голосовавших, - написал Дмитрий Юрьевич.
За неделю, что длилось голосование, свое мнение по поводу поправок успели высказать почти 56% ярославцев.
ИСТОЧНИК KP.RU