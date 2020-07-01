В Ярославской области трехлетний ребенок выпал из окна

1 Июль 2020 2020-07-01T12:03:21+03:00

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ЧП случилось вчера, 30 июня, в поселке Искра Октября в Рыбинском районе. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

- По предварительной информации, девочка находилась дома под присмотром взрослых, в квартире было открыто окно. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна, - сообщили в пресс-службе УВМД России по Ярославской области.

Малышку с травмами доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция предупреждает: не держите окна открытыми настежь, если дома находится маленький ребенок. Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падения.

ИСТОЧНИК KP.RU