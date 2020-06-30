2020-06-30T20:45:59+03:00
Общество

На жителя Ярославля завели уголовное дело за нарушение режима самоизоляции

Мужчина с подтвержденным COVID-19 ходил на работу
Светлана Крутикова
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Ярославец с подтвержденным коронавирусом продолжал ходить на работуЯрославец с подтвержденным коронавирусом продолжал ходить на работуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ярославле возбудили первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. Под следствием оказался руководитель Ярославской областной ветеринарной лаборатории.

- Установили, что в мае этого года 37-летний местный житель, зная о том, что у него коронавирус, продолжал ежедневно посещать общественные места, контактировать с коллегами по работе и другими людьми, подвергая их риску заражения. Следует отметить, что у мужчины высшее медицинское образование, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Прокурор Красноперекопского района, выявив нарушения, направил материалы проверки в следственный комитет. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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