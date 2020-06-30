37 почтовых отделений Ярославской области начали работать по предварительной записи

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:17:37+03:00

Можно заранее спланировать свой визит на почту и договориться об определенном времени

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В Ярославской области прием клиентов по предварительной записи ведут уже 37 отделений почтовой связи. Записаться на прием на определенное время можно на сайте компании.

В Ярославле такую услугу оказывает 22 отделения, остальные – в районах.

Ярославль:

- ул. Комсомольская, д. 22)

- Московский пр., д. 27/14)

- пр. Ленина, д. 9)

- пр. Фрунзе, д. 57)

- ул. Звездная, д. 19)

- ул. Свободы, д. 79/36)

- ул. Гагарина, д. 43)

- Суздальское шоссе, д. 20 к. 2)

- ул. Ньютона, д. 35)

- пр-т Октября, д. 45)

- Тутаевское шоссе, д. 51А)

- ул. Карла Либкнехта, д. 22/10)

- ул. Урицкого, д. 47)

- пр. Ленинградский, д. 95)

- ул. Слепнева, д. 18)

- ул. Городской вал, д. 13)

- пр. Машиностроителей, д. 24)

- ул. Труфанова, д. 1)

- ул. Щапова, д. 12)

- ул. Бабича, д. 11)

- пр. Авиаторов, д. 104)

- ул. Папанина, 12 кор. 2)

Кроме того, услуга доступна в 15 отделениях почтовой связи, расположенных в районных

центрах региона, среди них:

- Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 1а

- Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 31

- Ростов Великий, ул. Северная, д. 44

- Углич, Рыбинское шоссе, д. 2а

- Углич, мкр. Солнечный, д 3

- Углич, Ярославская, д. 18

- Рыбинск, ул. Захарова, д. 14

- Рыбинск, ул. Кирова, 30

- Рыбинск, мкр. Волжский, ул. Качалова, 42

- Рыбинск, ул. Суркова, 3

- Пошехонье, ул. Пролетарская, 14

- Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 6

- Тутаев, ул. Дементьева, 11

- Тутаев, ул. Советская, д. 31

- Новый Некоуз, ул. Советская, 29

ИСТОЧНИК KP.RU