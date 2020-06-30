37 почтовых отделений Ярославской области начали работать по предварительной записи
В Ярославской области прием клиентов по предварительной записи ведут уже 37 отделений почтовой связи. Записаться на прием на определенное время можно на сайте компании.
В Ярославле такую услугу оказывает 22 отделения, остальные – в районах.
Ярославль:
- ул. Комсомольская, д. 22)
- Московский пр., д. 27/14)
- пр. Ленина, д. 9)
- пр. Фрунзе, д. 57)
- ул. Звездная, д. 19)
- ул. Свободы, д. 79/36)
- ул. Гагарина, д. 43)
- Суздальское шоссе, д. 20 к. 2)
- ул. Ньютона, д. 35)
- пр-т Октября, д. 45)
- Тутаевское шоссе, д. 51А)
- ул. Карла Либкнехта, д. 22/10)
- ул. Урицкого, д. 47)
- пр. Ленинградский, д. 95)
- ул. Слепнева, д. 18)
- ул. Городской вал, д. 13)
- пр. Машиностроителей, д. 24)
- ул. Труфанова, д. 1)
- ул. Щапова, д. 12)
- ул. Бабича, д. 11)
- пр. Авиаторов, д. 104)
- ул. Папанина, 12 кор. 2)
Кроме того, услуга доступна в 15 отделениях почтовой связи, расположенных в районных
центрах региона, среди них:
- Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 1а
- Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 31
- Ростов Великий, ул. Северная, д. 44
- Углич, Рыбинское шоссе, д. 2а
- Углич, мкр. Солнечный, д 3
- Углич, Ярославская, д. 18
- Рыбинск, ул. Захарова, д. 14
- Рыбинск, ул. Кирова, 30
- Рыбинск, мкр. Волжский, ул. Качалова, 42
- Рыбинск, ул. Суркова, 3
- Пошехонье, ул. Пролетарская, 14
- Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 6
- Тутаев, ул. Дементьева, 11
- Тутаев, ул. Советская, д. 31
- Новый Некоуз, ул. Советская, 29
ИСТОЧНИК KP.RU