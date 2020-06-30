Из-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев
Они прилетели из Иордании, Таджикистана и США
Из-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев. ФОТО: Максим Авдеев, Фейсбук
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Домой, в Ярославскую область, из-за границы смогли вернуться еще 13 ярославцев. Из-за пандемии по коронавирусу они долгое время не могли вылететь из Иордании, Таджикистана и США.
С начала распространения коронавируса из-за рубежа правительство региона помогло вернуться 170 жителям Ярославской области. На данный момент вдалеке от родины находятся еще 260 человек – они хотят вернуться домой, этот вопрос решается, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель председатель ярославского правительства Максим Авдеев.
ИСТОЧНИК KP.RU