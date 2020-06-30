2020-06-30T16:11:49+03:00
Общество

Из-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев

Они прилетели из Иордании, Таджикистана и США
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Из-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев. ФОТО: Максим Авдеев, ФейсбукИз-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев. ФОТО: Максим Авдеев, Фейсбук
Изменить размер текста:

Домой, в Ярославскую область, из-за границы смогли вернуться еще 13 ярославцев. Из-за пандемии по коронавирусу они долгое время не могли вылететь из Иордании, Таджикистана и США.

С начала распространения коронавируса из-за рубежа правительство региона помогло вернуться 170 жителям Ярославской области. На данный момент вдалеке от родины находятся еще 260 человек – они хотят вернуться домой, этот вопрос решается, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» заместитель председатель ярославского правительства Максим Авдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На жителя Ярославля завели уголовное дело за нарушение режима самоизоляции
37 почтовых отделений Ярославской области начали работать по предварительной записи
Из-за границы домой смогли вернуться еще 13 ярославцев
Ярославец отомстил за сестру
Ярославцы, участвовавшие в викторине #ЯрКонституция, получили уже более двухсот подарков
В Ярославле задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Ремонт Добрынинского моста в Ярославле подорожал на 300 миллионов рублей
В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут
В Ярославле впервые прошел автоконцерт
В Ярославле осудили бывшего военного, протаранившего КАМАЗом легковушку
В Ярославле женщина-водитель сбила велосипедиста
Руководителем ярославского департамента градостроительства стал Николай Беляков
«Ростелеком» построил оптику в поселке Бурмакино Ярославкой области
В Ярославской области уничтожили станки, на которых нелегально делали оружие
Голосование по поправкам: общественные наблюдатели рапортуют об отсутствии серьезных нарушений в Ярославской области
В Ярославской области грабитель с ножом напал на подростка
Викторина #ЯрКонституция: на финишной прямой
Ярославна отсудила у ИП 250 тысяч рублей за комплект постельных принадлежностей