Ярославцы, участвовавшие в викторине #ЯрКонституция, получили уже более двухсот подарков

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:23:35+03:00

Ответьте на 10 простых вопросов по истории Конституции РФ - и вполне может так случиться, что подарок от организаторов викторины станет вашим. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"

Накануне решающего, основного, дня голосования по поправкам в Конституцию, в областном центре подарки получили 52 участника акции, посвященной истории и содержанию Основного закона

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Всего в областном центре выдали уже более 200 ценных подарков. Только одних пятидесятидюймовых телевизоров сегодня вручили несколько штук, а еще смартфоны, планшеты, бытовая техника и электроинструмент. Есть и не такие дорогие презенты – кому-то достался набор ключей или бокалы для шампанского.

Мы решили узнать, где нужно проголосовать, чтобы отхватить телевизор, и спросили об этом счастливчиков, которые несли с места выдачи огромные коробки с техникой.

Глеб совсем молодой парень с Перекопа, это голосование у него первое:

– Удивился довольно-таки сильно, в таких викторинах небольшие должны быть шансы, наверное, – признается он.

Екатерина живет в Заволжском районе. Огромный телевизор самой не утащить – ждет мужа на машине. На голосование по поправкам сходила еще в пятницу, но о том, что получит какой-то подарок, сообщили только в понедельник.

– С незнакомых номеров звонят нередко, если это какая-то реклама, просто говорю, что мне это не интересно и кладу трубку. Когда позвонили и сказали, что нужно приходить за подарком, думали с мужем, что, может, какой-то значок, магнитик или кастрюлька, – смеется девушка. – Очень приятно и неожиданно.

Уехал сегодня телевизор и в Дзержинский район. Его обладательница, Светлана, в викторине приняла участие заодно, главное, считает она, было сходить проголосовать. Подарок в ее семье как нельзя кстати.

– Отвезу своей маме, а то они с внуком вечно ссорятся из-за того, какую программу смотреть, а теперь у каждого будет по телевизору, и никаких ссор в семье, – радуется она.

Сергей живет на Пятерке. Фактически все друзья и знакомые на участки для голосования сходили, но с подарком, да еще таким солидным, повезло пока только ему.

– Заполнять бланк викторины было несложно – ответы на все самые сложные вопросы давно рассказали в СМИ, – хитро усмехается пенсионер.

Выяснить, какой же район больше всех любит Фортуна, нам так и не удалось. Заполнить счастливый бланк можно и в Брагино, и на Перекопе.

– В распределении подарков участвуют бланки всех викторин, собранные в Ярославле, – рассказали организаторы, – Вычленить какой-то один наиболее удачливый район мы не можем. К нам едут со всего города.

Не всегда удается дозвониться до обладателя подарочного QR- кода в течение суток. Некоторым звонки поступают через два-три дня после голосования.

Антонина Алексеевна проголосовала еще в субботу, а дозвонились ей только вчера. Какой именно подарок она получит, не сказали – сотрудники колл-центра ежедневно обзванивают сотни людей, и таких списков не ведут.

– Спросили фамилию, имя, отчество и номер на отрывном купоне, назвали адрес и время, когда нужно подойти, – рассказывает пенсионерка.

Уже на месте сказали – выиграла планшет. С такой сложной техникой Антонина Алексеевна пока не знакома, оставить ли его себе или подарить, пока не решила.

Для того чтобы принять участие в викторине #ЯрКонституция после голосования найдите рядом с участком сотрудника с коробкой, отмеченной логотипом акции, возьмите у него бланк, ответьте на 10 простых вопросов, напишите свой телефон, оторвите и сохраняйте корешок с кодом. Не исключено, что завтра удивляться своей удаче будете именно вы.

ИСТОЧНИК KP.RU