2020-06-30T15:28:53+03:00
Происшествия

Ярославец отомстил за сестру

Мужчина до смерти избил знакомого своей родственницы за то, что тот избил ее
Алина Кузечкина
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Ярославец отомстил за сеструЯрославец отомстил за сеструФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отношении 34-летнего жителя Ленинского района Ярославля возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

– В конце декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал домой к потерпевшему и нанес ему руками повреждения в области головы и шеи. Обвиняемый решил отомстить за свою сестру, которой знакомый нанес побои. В марте 2020 года потерпевший скончался в больнице, – сообщили в прокуратуре Ленинского района. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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