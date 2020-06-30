Ярославец отомстил за сестру

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:28:53+03:00

Мужчина до смерти избил знакомого своей родственницы за то, что тот избил ее

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В отношении 34-летнего жителя Ленинского района Ярославля возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

– В конце декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал домой к потерпевшему и нанес ему руками повреждения в области головы и шеи. Обвиняемый решил отомстить за свою сестру, которой знакомый нанес побои. В марте 2020 года потерпевший скончался в больнице, – сообщили в прокуратуре Ленинского района. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU