В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:59:01+03:00

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В Рыбинске прошло совещание, на котором обсудили возможность создания в городе нового кольцевого троллейбусного маршрута.

По 220-му закону в этом году администрация заново расторговала автобусные и троллейбусные маршруты, в результате освободилось несколько машин, которые нужно задействовать.

Сейчас рассматриваются два варианта кольцевого маршрута. Первый свяжет Веретье, Скоморохову Гору, железнодорожный вокзал (или улицу Свободы) и проспект Ленина (ОДК «Сатурн»). Второй – Веретье, улицу Приборостроителей, центр и вокзал.

- Мнения пока разные. Договорились с руководством АО «Рыбинскэлектротранс» сделать паузу, еще раз провести мониторинг пассажиропотока на предмет неоходимости того или иного маршрута, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Изучение пассажиропотока начнется со 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU