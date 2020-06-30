В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут
В Рыбинске прошло совещание, на котором обсудили возможность создания в городе нового кольцевого троллейбусного маршрута.
По 220-му закону в этом году администрация заново расторговала автобусные и троллейбусные маршруты, в результате освободилось несколько машин, которые нужно задействовать.
Сейчас рассматриваются два варианта кольцевого маршрута. Первый свяжет Веретье, Скоморохову Гору, железнодорожный вокзал (или улицу Свободы) и проспект Ленина (ОДК «Сатурн»). Второй – Веретье, улицу Приборостроителей, центр и вокзал.
- Мнения пока разные. Договорились с руководством АО «Рыбинскэлектротранс» сделать паузу, еще раз провести мониторинг пассажиропотока на предмет неоходимости того или иного маршрута, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.
Изучение пассажиропотока начнется со 2 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU