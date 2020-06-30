2020-06-30T13:59:01+03:00
Общество

В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут

Рассматриваются два варианта
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрутВ Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Рыбинске прошло совещание, на котором обсудили возможность создания в городе нового кольцевого троллейбусного маршрута.

По 220-му закону в этом году администрация заново расторговала автобусные и троллейбусные маршруты, в результате освободилось несколько машин, которые нужно задействовать.

Сейчас рассматриваются два варианта кольцевого маршрута. Первый свяжет Веретье, Скоморохову Гору, железнодорожный вокзал (или улицу Свободы) и проспект Ленина (ОДК «Сатурн»). Второй – Веретье, улицу Приборостроителей, центр и вокзал.

- Мнения пока разные. Договорились с руководством АО «Рыбинскэлектротранс» сделать паузу, еще раз провести мониторинг пассажиропотока на предмет неоходимости того или иного маршрута, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Изучение пассажиропотока начнется со 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт Добрынинского моста в Ярославле подорожал на 300 миллионов рублей
В Рыбинске хотят создать новый троллейбусный маршрут
В Ярославле впервые прошел автоконцерт
В Ярославле осудили бывшего военного, протаранившего КАМАЗом легковушку
В Ярославле женщина-водитель сбила велосипедиста
Руководителем ярославского департамента градостроительства стал Николай Беляков
«Ростелеком» построил оптику в поселке Бурмакино Ярославкой области
В Ярославской области уничтожили станки, на которых нелегально делали оружие
Голосование по поправкам: общественные наблюдатели рапортуют об отсутствии серьезных нарушений в Ярославской области
В Ярославской области грабитель с ножом напал на подростка
Викторина #ЯрКонституция: на финишной прямой
Ярославна отсудила у ИП 250 тысяч рублей за комплект постельных принадлежностей