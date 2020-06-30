2020-06-30T09:51:33+03:00
Общество

В Ярославле экс-сотрудникам ИК-1 продлили арест

Они пробудут под стражей до октября
Полина Вачнадзе
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Аресты продлены до 26 октября.Аресты продлены до 26 октября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дзержинском суде вчера, 29 июня, прошли очередные слушания о пытках в ярославской колонии №1. На скамье подсудимых – больше 10 человек, все они обвиняются в избиении заключенного.

От подсудимых поступили ходатайства об изменении им меры пресечения из-за распространения коронавируса и по семейный обстоятельствам. Бывший начальник колонии Дмитрий Николаев попросил суд на сутки выпустить его из-под домашнего ареста, чтобы он смог проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Эту просьбу суд удовлетворил. У остальных обвиняемых меры пресечения остались прежними. Аресты продлены до 26 октября.

Напомним, что скандал в ярославской колонии разразился после того, как в Сеть попало видео с избиением заключенного. По делу сейчас проходят 15 человек, они обвиняются в превышении должностных полномочий. Первый приговор уже прозвучал: бывший заместитель начальника оперативного отдела Сергей Ефремов заключил досудебное соглашение. В итоге ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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