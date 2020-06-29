Организаторы викторины #ЯрКонституция продолжают раздавать подарки

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:16:06+03:00

Еще 34 ярославца, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию, получили свои презенты

Изменить размер текста: A A

Два широкоформатных телевизора, несколько планшетов и смартфонов, фитнес-браслеты, бытовая техника и электроинструмент – 1000 презентов, которые распределят в ближайшие три дня, начали обретать своих новых хозяев. Вечером число счастливчиков возрастет еще на 30 человек.

В свою удачу люди верят не сразу, многие относятся насторожено, и тем больше потом радость.

Так, один из ценных подарков сегодня достался жительнице Брагино. Голосовать Вера ходила в выходные, заодно и приняла участие во всех акциях – и в викторине, и в выборе проектов по «Решаем вместе!», но когда позвонили, не поверила.

– Почему-то я сначала решила, что это мошенники, испугалась, что звонят с незнакомого номера, – вспоминает переживания сегодняшнего утра девушка. – Никогда ничего не выигрывала, но зато столько разных историй с «разводами». Даже когда положила трубку, сомневалась, стоит ли ехать на вручение, вдруг это какая-то ловушка.

Так боялась и нервничала, но домой Вера увезла огромный, пятидесятидюймовый телевизор. Как рассказала руководитель ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова, случай этот, к сожалению, не единственный.

– Люди нередко не могут поверить своему счастью, у кого-то, возможно, есть печальный опыт взаимодействия с мошенниками, но если вы приняли участие в нашей викторине, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вам позвонят и пригласят получать подарок, – говорит Татьяна Анатольевна.

Сотрудники колл-центра #ЯрКонституции не спрашивают данные карт и не просят никаких денег, скачиваний приложений и иных действий. Все, что у вас попросят – назвать фамилию, имя и отчество и прийти за подарком с удостоверяющим личность документом и счастливым корешком с QR-кодом викторины.

Распределение подарков, а всего их 1700, происходит ежедневно. Если вы еще не приняли в ней участие, просто возьмите бланк на точке, расположенной рядом с участком для голосования, ответьте на 10 вопросов и не забудьте написать свой телефон. Возможно, на следующий день позвонят именно вам.

ИСТОЧНИК KP.RU