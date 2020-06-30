В Ярославле во время пожара в квартире погиб пенсионер
Трагедия произошла утром 29 июня
Пожар вспыхнул в доме на улице Калинина. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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В понедельник, 29 июня, в квартире дома на улице Калинина в Ярославле вспыхнул пожар. Погиб 80-летний мужчина.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Следователи уже осмотрели место трагедии, опросили очевидцев. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно.
- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU