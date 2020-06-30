2020-06-30T09:16:30+03:00
Общество

В Ярославле во время пожара в квартире погиб пенсионер

Трагедия произошла утром 29 июня
Светлана Крутикова
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Пожар вспыхнул в доме на улице Калинина. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской областиПожар вспыхнул в доме на улице Калинина. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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В понедельник, 29 июня, в квартире дома на улице Калинина в Ярославле вспыхнул пожар. Погиб 80-летний мужчина.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Следователи уже осмотрели место трагедии, опросили очевидцев. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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