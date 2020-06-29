2020-06-29T16:51:24+03:00
Общество

Ярославским школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Экзамены в регионе начнутся с 3 июля
Светлана Крутикова
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Ярославским школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчатокЯрославским школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчатокФото: Олег УКЛАДОВ
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Выпускникам ярославских школ разрешили сдавать единый государственный экзамен без масок и перчаток. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.

- Ребятам предложат рекомендованные средства защиты при входе в пункт сдачи ЕГЭ, но настаивать на их применении организаторы не станут. Для взрослых участников экзаменов все меры защиты, включая маски и перчатки, обязательны, - сообщила директор департамента образования Ирина Лобода.

В пунктах поведения экзаменов будут проводить регулярную уборку, установят дозаторы с антисептиками. Участников ЕГЭ обеспечат водой. В аудиториях выпускников рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Общественные наблюдатели в этом году будут следить за ходом экзамена в онлайн-режиме.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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