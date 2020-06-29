Ярославским школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Выпускникам ярославских школ разрешили сдавать единый государственный экзамен без масок и перчаток. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом.
- Ребятам предложат рекомендованные средства защиты при входе в пункт сдачи ЕГЭ, но настаивать на их применении организаторы не станут. Для взрослых участников экзаменов все меры защиты, включая маски и перчатки, обязательны, - сообщила директор департамента образования Ирина Лобода.
В пунктах поведения экзаменов будут проводить регулярную уборку, установят дозаторы с антисептиками. Участников ЕГЭ обеспечат водой. В аудиториях выпускников рассадят на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Общественные наблюдатели в этом году будут следить за ходом экзамена в онлайн-режиме.
Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.
ИСТОЧНИК KP.RU