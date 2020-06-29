В Рыбинске начали делать фундамент под ретропаровоз

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:16:34+03:00

Планируется, что уже к концу июля паровоз займет свое место на постаменте. ФОТО: администрация Рыбинска

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У здания рыбинского железнодорожного вокзала начались земляные работы. Подрядчик за месяц должен сделать фундамент длиной 23 метра для ретропаровоза серии Л-5270.

Уже снята тротуарная плитка, готовится траншея. Все инженерные коммуникации, которые попадают под место застройки, планируют перенести.

Постамент 23 на 4,2 метра сделают на уровне земли, сам паровоз установят на специально смонтированные рельсы. Со всех сторон его закрепят «башмаками». Сам паровоз сейчас тоже готовят к установке, он находится в локомотивном депо на покраске.

Планируется, что уже к концу июля паровоз займет свое место на постаменте. А 1 августа, в День города, состоится представление в честь железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU