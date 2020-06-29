29 Июнь 2020 2020-06-29T15:58:16+03:00

В Рыбинске оборудовано лишь два места для отдыха у воды. ФОТО: администрация Рыбинска

Но купаться даже там запрещено

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В Рыбинске только два места у воды официально оборудованы для отдыхающих. Территории уже проверили сотрудники ГИМС, спасатели и водолазы. Отдохнуть можно на левом берегу Волги за мостом в 250 метрах вниз по течению, а также в микрорайоне Переборы на побережье Льговецкой набережной – 150 метров влево от причала.

Но даже там купаться не рекомендуется: вода по эпидемиологическим показателям не соответствует нормам.

Мест в городской черте, где купаться категорически запрещено, гораздо больше «легальных» зон отдыха. Это территории, которые находятся рядом с гидротехническими сооружениями и промышленными предприятиями.

Перечень мест, где запрещено купание, оборудование пляжей и зон отдыха.

1. Горьковское водохранилище (река Волга) левый берег:

- от территории Рыбинского района гидротехнических сооружений (дамба, шлюз), гидротехнических сооружений поселок Волжский не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению,

- от Рыбинской ГЭС не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению по правому и левому берегу реки Шексна,

- от ООО «Верфь братьев Нобель» не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению.

2. Правый берег:

- насыпная дамба Рыбинской ГЭС и берег водохранилища не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению (за исключением территории водного стадиона),

- от границы территории ОАО «Свобода» не менее 500 метров выше и вниз по течению до МУК ДК «Вымпел»,

- от МУК ДК «Вымпел» до ДС «Полет»,

- от дворца спорта «Полет» до створа улицы Деревообделочная,

- от микрорайона Кирова до границы территории ОАО «Мукомольный завод» вниз по течению.

3. Рыбинское водохранилище:

- насыпная дамба Рыбинской ГЭС, береговая полоса не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже места разгрузки барж в микрорайоне Переборы,

- от территории Рыбинского района гидросооружений до монумента мать-Волга, не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже плотины Рыбинской ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU