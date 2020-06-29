В Рыбинске оборудовано лишь два места для отдыха у воды
В Рыбинске только два места у воды официально оборудованы для отдыхающих. Территории уже проверили сотрудники ГИМС, спасатели и водолазы. Отдохнуть можно на левом берегу Волги за мостом в 250 метрах вниз по течению, а также в микрорайоне Переборы на побережье Льговецкой набережной – 150 метров влево от причала.
Но даже там купаться не рекомендуется: вода по эпидемиологическим показателям не соответствует нормам.
Мест в городской черте, где купаться категорически запрещено, гораздо больше «легальных» зон отдыха. Это территории, которые находятся рядом с гидротехническими сооружениями и промышленными предприятиями.
Перечень мест, где запрещено купание, оборудование пляжей и зон отдыха.
1. Горьковское водохранилище (река Волга) левый берег:
- от территории Рыбинского района гидротехнических сооружений (дамба, шлюз), гидротехнических сооружений поселок Волжский не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению,
- от Рыбинской ГЭС не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению по правому и левому берегу реки Шексна,
- от ООО «Верфь братьев Нобель» не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению.
2. Правый берег:
- насыпная дамба Рыбинской ГЭС и берег водохранилища не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже по течению (за исключением территории водного стадиона),
- от границы территории ОАО «Свобода» не менее 500 метров выше и вниз по течению до МУК ДК «Вымпел»,
- от МУК ДК «Вымпел» до ДС «Полет»,
- от дворца спорта «Полет» до створа улицы Деревообделочная,
- от микрорайона Кирова до границы территории ОАО «Мукомольный завод» вниз по течению.
3. Рыбинское водохранилище:
- насыпная дамба Рыбинской ГЭС, береговая полоса не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже места разгрузки барж в микрорайоне Переборы,
- от территории Рыбинского района гидросооружений до монумента мать-Волга, не ближе, чем 250 метров выше и 1000 метров ниже плотины Рыбинской ГЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU