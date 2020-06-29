Угличский район, Гаврилов-Ям и Рыбинск – первые претенденты на бонусы по проекту «Решаем вместе!»
Судьба дополнительных средств, выделенных губернатором на эти цели, во многом зависит от активности граждан. Сегодня, 29 июня, проектный офис «Решаем вместе!» подвел предварительные итоги состязания городов и районов за бонусные суммы. Муниципальные районы борются за дополнительное финансирование в 4 миллиона рублей.
– Для того чтобы соревнование было справедливым, активность граждан оценивается пропорционально проживающему на территории населению, – пояснил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – На первом месте по итогам 4 дней Угличский район, здесь проголосовали 7150 человек. Второе с 4358 участниками у Большесельского района, третье – 3941 человек – пока занимает Даниловский район. Небольшие города поделят между собой сумму в 10 миллионов рублей. При этом за первое место полагается сумма 6 миллионов, а за второе – 4 миллиона рублей.
К настоящему моменты в лидеры вырвался Гаврилов-Ям, в нем интерес к благоустройству проявили 5356 человек, Данилов пока на втором месте с 3822 проголосовавшими. Ближайший конкурент – Тутаев – по числу голосов намного выше обоих городов. Здесь к выбору территорий для благоустройства подключилось уже более 8 тысяч человек, но и сам город намного больше, поэтому пока третий.
Аналогичная ситуация и в состязании региональных гигантов – Ярославля и Рыбинска, которые борются за дополнительные 14,5 миллионов рублей. В настоящий момент больше шансов получить их у Рыбинска, Ярославль отстает.
Голосование по программе «Решаем вместе!» продлится до 1 июля включительно. Для участия в нем необходимо на расположенной рядом с избирательным участком точке проекта предъявить паспорт, взять бланк и проголосовать за благоустройство той или иной территории или объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU