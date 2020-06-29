Угличский район, Гаврилов-Ям и Рыбинск – первые претенденты на бонусы по проекту «Решаем вместе!»

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:34:03+03:00

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Судьба дополнительных средств, выделенных губернатором на эти цели, во многом зависит от активности граждан. Сегодня, 29 июня, проектный офис «Решаем вместе!» подвел предварительные итоги состязания городов и районов за бонусные суммы. Муниципальные районы борются за дополнительное финансирование в 4 миллиона рублей.

– Для того чтобы соревнование было справедливым, активность граждан оценивается пропорционально проживающему на территории населению, – пояснил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – На первом месте по итогам 4 дней Угличский район, здесь проголосовали 7150 человек. Второе с 4358 участниками у Большесельского района, третье – 3941 человек – пока занимает Даниловский район. Небольшие города поделят между собой сумму в 10 миллионов рублей. При этом за первое место полагается сумма 6 миллионов, а за второе – 4 миллиона рублей.

К настоящему моменты в лидеры вырвался Гаврилов-Ям, в нем интерес к благоустройству проявили 5356 человек, Данилов пока на втором месте с 3822 проголосовавшими. Ближайший конкурент – Тутаев – по числу голосов намного выше обоих городов. Здесь к выбору территорий для благоустройства подключилось уже более 8 тысяч человек, но и сам город намного больше, поэтому пока третий.

Аналогичная ситуация и в состязании региональных гигантов – Ярославля и Рыбинска, которые борются за дополнительные 14,5 миллионов рублей. В настоящий момент больше шансов получить их у Рыбинска, Ярославль отстает.

Голосование по программе «Решаем вместе!» продлится до 1 июля включительно. Для участия в нем необходимо на расположенной рядом с избирательным участком точке проекта предъявить паспорт, взять бланк и проголосовать за благоустройство той или иной территории или объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU