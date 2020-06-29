2020-06-29T15:22:56+03:00
Происшествия

Под Ярославлем подросток получил сильные ожоги, разжигая костер

14-летний молодой человек госпитализирован в больницу
Полина Вачнадзе
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Подросток получил травму, когда пытался развести костер при помощи бензина.Подросток получил травму, когда пытался развести костер при помощи бензина.Фото: Полина Вачнадзе
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14-летний подросток получил сильные ожоги и был госпитализирован в больницу. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, ЧП произошло в Ярославском районе. Юноша гостил у бабушки, а травму получил, когда пытался развести костер при помощи бензина.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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