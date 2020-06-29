День молодежи в формате онлайн

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот раз ежегодная премия «Молодежь 76» прошла по другим правилам – в формате онлайн. Благодаря качественному 4G-интернету Tele2, который доступен как в городе, так и в области, организаторы и участники могли подключиться к трансляции из любого населенного пункта. Это расширило границы события и увеличило его аудиторию. Как сообщает пресс-служба компании Tele2, памятные подарки получили все финалисты премии «Молодежь 76», а победителям интеллектуального конкурса в формате «квиз» вручили сертификаты на бесплатную связь.

- Мы всегда с большим интересом следим за молодежными событиями в регионе и стараемся активно участвовать в жизни юных ярославцев. И это взаимно: согласно исследованиям аналитиков, услуги Tele2 наиболее привлекательны для поколения Z – молодых людей, выросших в эпоху цифровых технологий. Недавно мы открыли новые возможности: теперь приобрести SIM-карту можно с 14 лет. Это удобно и безопасно. Именно поэтому в ряде номинаций мы дарили ребятам сертификаты на бесплатный интернет и общение по телефону, - пояснил коммерческий директор ярославского филиала Tele2 Евгений Чалов.