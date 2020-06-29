Ярославец решил проучить любителя быстрой езды и пойдет за это под суд

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:53:08+03:00

Ярославец решил проучить водителя и пойдет за это под суд Фото: Алексей МАТВЕЕВ

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Житель Брагина обвиняется в угоне автомобиля. В начале мая этого года он вместе с приятелем гулял по дворам на улице Урицкого. Внезапно мимо них на огромной скорости и с громкой музыкой промчался «Опель». Молодые люди решили, что водитель пьян и решили его догнать.

Но тут путь машине, мчавшейся на большой скорости, преградил другой автомобиль. Водитель «Опеля», увидев, что к нему с явно не добрыми намерениями приближаются мужчины, выскочил из авто.

- Тогда обвиняемый решил проучить водителя, сел за руль его машины и уехал на ней в поселок Старое Брагино, где и оставил автомобиль, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

А водитель написал заявление об угоне. Через какое-то время ярославец, который хотел проучить любителя скорости, был задержан. Свою вину он полностью признал. Скоро его дело будет рассматриваться

ИСТОЧНИК KP.RU