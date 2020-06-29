2020-06-29T14:00:35+03:00
Дом. Семья

В Ярославле тощая лиса украла курицу

Комментаторы в социальных сетях пожалели истощенного зверя
Полина Вачнадзе
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Ярославцы пожалели истощенного зверя. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеЯрославцы пожалели истощенного зверя. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Нападение оголодавшей лиса на курятник в Брагине произошло в минувшие выходные. Автору фотографии удалось заснять момент, когда тощая лисица тащит свою довольно упитанную добычу. И вроде как нужно пожалеть курицу, но большая часть комментаторов встала на сторону лисы – уж больно жалок ее вид.

- Курица жирнее лисы… пусть кушает, рыжая… А то скоро ветром сдувать начнет, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Дмитрий Хазов.

- Худенькая какая, ужас. Еще пару троек на то же место подселите птиц, - просить Никита Шелег.

- Животные в период линьки: обнять и плакать. Как владельцу курочек, мне хочется придушить лису. Как владельцу собаки – вычесать. Как любителю живой природы – поржать, - комментирует фото Ольга Калибарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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