Ярославец снял видеоролик об «убитых» дорогах города

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:39:54+03:00

И выложил его в местные социальные сети, где уже набрал немало комментариев

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Ярославец Игорь Попов снял фильм об «убитых» дорогах Заволжского района Ярославля. Игорь работает водителем маршрутки и, по его словам, ему каждый день приходится ездить по этой адской трассе. А ям на ней, водители не дадут соврать, в разы больше, чем ровных участков.

Ролик набирает просмотры и комментарии. Жители области предлагают места, про которые тоже можно снять фильм – и трэш получится не меньший.

- Кто любит адреналин, приезжайте в Даниловский район! Полчаса езды, кишки наружу и потом еще часа полтора зубы лязгают по привычке и голос дрожит. Главное, ездите по обочине! Там удобнее. Если в кювет не свалитесь, то доберетесь от пункта Д до пункта Ж, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Ассонова.

- Про ярославские дороги можно снять документальный фильм длинною в жизнь, - считает Андрей Мачков.

А тем временем, на проспекте Машиностроителей, который и стал «звездою» фильма, городские власти обещали сделать ремонт летом 2020 года. Июнь уже закончился…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/787641" frameborder="0"></iframe> Дороги Ярославля.Автор Игорь Попов

ИСТОЧНИК KP.RU