2020-06-29T13:39:54+03:00
Общество

Ярославец снял видеоролик об «убитых» дорогах города

И выложил его в местные социальные сети, где уже набрал немало комментариев
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ролик набирает просмотры и комментарии. Скриншот с видео Игоря ПоповаРолик набирает просмотры и комментарии. Скриншот с видео Игоря Попова
Изменить размер текста:

Ярославец Игорь Попов снял фильм об «убитых» дорогах Заволжского района Ярославля. Игорь работает водителем маршрутки и, по его словам, ему каждый день приходится ездить по этой адской трассе. А ям на ней, водители не дадут соврать, в разы больше, чем ровных участков.

Ролик набирает просмотры и комментарии. Жители области предлагают места, про которые тоже можно снять фильм – и трэш получится не меньший.

- Кто любит адреналин, приезжайте в Даниловский район! Полчаса езды, кишки наружу и потом еще часа полтора зубы лязгают по привычке и голос дрожит. Главное, ездите по обочине! Там удобнее. Если в кювет не свалитесь, то доберетесь от пункта Д до пункта Ж, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Ассонова.

- Про ярославские дороги можно снять документальный фильм длинною в жизнь, - считает Андрей Мачков.

А тем временем, на проспекте Машиностроителей, который и стал «звездою» фильма, городские власти обещали сделать ремонт летом 2020 года. Июнь уже закончился…

Дороги Ярославля.Автор Игорь Попов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле тощая лиса украла курицу
Ярославец снял видеоролик об «убитых» дорогах города
Житель Ярославской области незаконно занимался перевозкой пассажиров по воде
В Ярославле выделили легальную стену для граффити
Ростовский кремль вновь открывается для посетителей
Режим работы Почты РФ в Ярославской области 1 июля
Ярославцы установили Wink на 100 тысяч устройств
Мэрия Ярославля отменила аукцион на проект по расширению Ленинградского проспекта
Викторина #ЯрКонституция: осталось три дня и 1000 подарков, 700 презентов нашли своих хозяев
Общественные туалеты в Ярославле откроются 1 июля
Случайный знакомый из Интернета на пару с другом ограбил ярославну
В Ярославле из-за задымления из торгового центра «Аура» эвакуировали людей
В Рыбинске обезвредили мину времен войны
В Ярославле счастливыми обладателями новой техники стали еще 67 человек
В Ярославле могут оштрафовать буфет за продажу алкоголя во время пандемии
За что и на сколько могут оштрафовать ярославцев-дачников
В Ярославле начали ходить автобусы до кладбища
В два раза меньше: почему в ярославцев стали реже впиваться клещи
Два смертельных ДТП: за сутки в Ярославской области в авариях погибли два человека
Ярославцы протестуют против строительства многоквартирных домов у их коттеджей
Как в Ярославской области будут работать детские сады?
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение
Для ярославской областной больницы закупили новое глазное оборудование
Врезался в автобус и сбил пенсионерку: ярославца будут судить за крупное ДТП
Выйти из Сети: приставы убедили ярославца заплатить алименты сыну
В Ярославской области нашли супругов, которые не выходили на связь две недели
Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег
Ярославцу грозит срок за 16 ударов битой
В Ярославле построят временную объездную дорогу на две полосы