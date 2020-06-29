Ярославец снял видеоролик об «убитых» дорогах города
Ярославец Игорь Попов снял фильм об «убитых» дорогах Заволжского района Ярославля. Игорь работает водителем маршрутки и, по его словам, ему каждый день приходится ездить по этой адской трассе. А ям на ней, водители не дадут соврать, в разы больше, чем ровных участков.
Ролик набирает просмотры и комментарии. Жители области предлагают места, про которые тоже можно снять фильм – и трэш получится не меньший.
- Кто любит адреналин, приезжайте в Даниловский район! Полчаса езды, кишки наружу и потом еще часа полтора зубы лязгают по привычке и голос дрожит. Главное, ездите по обочине! Там удобнее. Если в кювет не свалитесь, то доберетесь от пункта Д до пункта Ж, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Ассонова.
- Про ярославские дороги можно снять документальный фильм длинною в жизнь, - считает Андрей Мачков.
А тем временем, на проспекте Машиностроителей, который и стал «звездою» фильма, городские власти обещали сделать ремонт летом 2020 года. Июнь уже закончился…
Дороги Ярославля.Автор Игорь Попов
ИСТОЧНИК KP.RU