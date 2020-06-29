В Ярославской области ищут женщину из Твери
Она ушла из дома 18 июня
В Ярославской области ищут женщину из Твери
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33-летняя Анна Портнова пропала в Твери 18 июня. Женщина ушла из дома и не вернулась. Как сообщают волонтеры, несмотря на то, что пропала Анна Портнова в соседней области, она может находится в любом регионе, в том числе и Ярославском.
Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черное платье.
Если кто-то видел женщину после 18 июня или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU