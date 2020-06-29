2020-06-29T17:18:59+03:00
Общество

В Ярославской области ищут женщину из Твери

Она ушла из дома 18 июня
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ищут женщину из ТвериВ Ярославской области ищут женщину из Твери
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33-летняя Анна Портнова пропала в Твери 18 июня. Женщина ушла из дома и не вернулась. Как сообщают волонтеры, несмотря на то, что пропала Анна Портнова в соседней области, она может находится в любом регионе, в том числе и Ярославском.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Была одета в черное платье.

Если кто-то видел женщину после 18 июня или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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