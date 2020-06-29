29 Июнь 2020 2020-06-29T12:29:47+03:00

В Ярославле выделили легальную стену для граффити Фото: Мэрия Ярославля

Художники могут на ней рисовать, не опасаясь наказания

Изменить размер текста: A A

В Ярославле выделили еще одну стену для граффити-художников. Находится она в Дзержинском районе, напротив трамвайной остановки «Завод сантехзаготовок». Автор проекта – Брагинец Михаил Рахимов.

Управляющая компания уже подготовила основу для нанесения граффити и закупила краску.

Рисовать можно в любое время дня и ночи, любой сюжет на любую тему, не опасаясь сотрудников полиции и административного преследования за вандализм.

- Молодые художники Ярославля, Костромы и Гаврилов-Яма уже украсили многоквартирные дома Дзержинского района. Результатом их творчества стали яркие изображения, - сказал Михаил Рахимов.

Это уже третья легальная стена для граффити, которая появилась в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU