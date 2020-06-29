В Ярославле выделили легальную стену для граффити
В Ярославле выделили еще одну стену для граффити-художников. Находится она в Дзержинском районе, напротив трамвайной остановки «Завод сантехзаготовок». Автор проекта – Брагинец Михаил Рахимов.
Управляющая компания уже подготовила основу для нанесения граффити и закупила краску.
Рисовать можно в любое время дня и ночи, любой сюжет на любую тему, не опасаясь сотрудников полиции и административного преследования за вандализм.
- Молодые художники Ярославля, Костромы и Гаврилов-Яма уже украсили многоквартирные дома Дзержинского района. Результатом их творчества стали яркие изображения, - сказал Михаил Рахимов.
Это уже третья легальная стена для граффити, которая появилась в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU