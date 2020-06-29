Житель Ярославской области незаконно занимался перевозкой пассажиров по воде

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:04:10+03:00

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Житель Ростовского района занимался незаконными водными пассажирскими перевозками. При проверке его деятельности обнаружили ряд грубых нарушений. В частности, у мужчины не было договора водопользования. Дело дошло до суда, деятельность перевозчика приостановили до получения необходимых документов.

Приставы вручили мужчине требование об административном приостановлении деятельности и предупредили о том, что будут проверять, как исполняется судебное решение. Однако владелец судна предупреждение не воспринял всерьез и вновь начал перевозить пассажиров.

- Судебные приставы пресекли попытку возобновления деятельности. В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU