Житель Ярославской области незаконно занимался перевозкой пассажиров по воде
Житель Ростовского района занимался незаконными водными пассажирскими перевозками. При проверке его деятельности обнаружили ряд грубых нарушений. В частности, у мужчины не было договора водопользования. Дело дошло до суда, деятельность перевозчика приостановили до получения необходимых документов.
Приставы вручили мужчине требование об административном приостановлении деятельности и предупредили о том, что будут проверять, как исполняется судебное решение. Однако владелец судна предупреждение не воспринял всерьез и вновь начал перевозить пассажиров.
- Судебные приставы пресекли попытку возобновления деятельности. В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU