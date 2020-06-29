Ростовский кремль вновь открывается для посетителей
С 1 июля ростовский музей-заповедник вновь открывается для посетителей. Можно будет прогуляться по территории и Митрополичьему саду, пройтись по переходам и стенам Ростовского кремля.
Также со среды откроется музейный магазин, в режиме летнего кафе будет работать садовый домик в Митрополичьем саду. Столики поставят и на открытой площадке у «Дома на Погребах».
Будет проводиться индивидуальные экскурсии с гидом, но группы не более пяти человек.
Экспозиции и выставки музея пока закрыты для посетителей. До особого распоряжения Ростовский кремль не принимает туристические группы, не получится пока и сфотографироваться в исторических костюмах.
ИСТОЧНИК KP.RU