2020-06-29T11:50:19+03:00
Звезды

Ростовский кремль вновь открывается для посетителей

Посетить музей-заповедник можно будет уже с 1 июля
Полина Вачнадзе
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Ростовский кремль вновь открывается для посетителей. ФОТО: Музей-заповедник "Ростовский кремль"Ростовский кремль вновь открывается для посетителей. ФОТО: Музей-заповедник "Ростовский кремль"
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С 1 июля ростовский музей-заповедник вновь открывается для посетителей. Можно будет прогуляться по территории и Митрополичьему саду, пройтись по переходам и стенам Ростовского кремля.

Также со среды откроется музейный магазин, в режиме летнего кафе будет работать садовый домик в Митрополичьем саду. Столики поставят и на открытой площадке у «Дома на Погребах».

Будет проводиться индивидуальные экскурсии с гидом, но группы не более пяти человек.

Экспозиции и выставки музея пока закрыты для посетителей. До особого распоряжения Ростовский кремль не принимает туристические группы, не получится пока и сфотографироваться в исторических костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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