Режим работы Почты РФ в Ярославской области 1 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:21:35+03:00

1 июля почтовые отделения работать не будут. ФОТО: пресс-служба УФПС по Ярославской области

Как будут работать почтовые отделения в выходной день

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1 июля в Ярославской области, как и по всей стране, пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Как многие другие организации, в эту среду почтовые отделения Почты РФ работать не будут.

Во вторник, 30 июня, отделения будут открыты по своему обычному расписании. Уточнить режим работы можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU