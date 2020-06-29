Режим работы Почты РФ в Ярославской области 1 июля
Как будут работать почтовые отделения в выходной день
1 июля почтовые отделения работать не будут. ФОТО: пресс-служба УФПС по Ярославской области
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1 июля в Ярославской области, как и по всей стране, пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Как многие другие организации, в эту среду почтовые отделения Почты РФ работать не будут.
Во вторник, 30 июня, отделения будут открыты по своему обычному расписании. Уточнить режим работы можно на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU