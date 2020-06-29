2020-06-29T11:07:13+03:00
Общество

Ярославцы установили Wink на 100 тысяч устройств

Приложение Wink от «Ростелекома» работает более чем на 100 тыс. устройствах жителей Ярославской области
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Ярославцы установили Wink на 100 тысяч устройствЯрославцы установили Wink на 100 тысяч устройств
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На первом месте Smart TV: Wink установили более чем на 50 тыс. умных телевизоров. Почти 30 тыс. смотрят видеоконтент на телефонах и планшетах с операционной системой Android. И более 20 тыс. – на гаджетах под управлением iOS. По сравнению с весной прошлого года число установок сервиса выросло в три раза, сообщает пресс-служба компании.

Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»:

- В период самоизоляции мы зафиксировали резкий рост популярности мультимедийного сервиса Wink. И это неудивительно, так как Wink - нечто гораздо большее, чем просто онлайн-кинотеатр. Он помогает организовать досуг всех членов семьи: в арсенале сервиса не только телевизионный контент и эксклюзивные премьеры кинематографа, но и онлайн-концерты исполнителей разных жанров, познавательные программы и экскурсии, видеоуроки для занятий фитнесом и познавательные программы для школьников. Не так давно пользователям стала доступна большая библиотека электронных и аудиокниг.

Wink – это мультимедийный сервис для просмотра телевидения, фильмов и сериалов на компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV. Один аккаунт можно использовать на пяти различных устройствах.

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