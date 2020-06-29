Мэрия Ярославля отменила аукцион на проект по расширению Ленинградского проспекта
Мэрия Ярославля отменила аукцион на разработку проекта по реконструкции Ленинградского проспекта. Напомним, что в планах городских властей было расширить Ленинградский проспект до 30 метров, построить три надземных пешеходных перехода и продлить троллейбусную линию.
Однако многим эта идея не понравилась. Ярославцы создали петицию, адресованную мэру Владимиру Волкова, с просьбой пересмотреть проект. По мнению авторов обращения, надземные переходы стали бы провоцировать людей перебегать дорогу в неположенных местах, а также ограничили бы в передвижении маломобильных жителей города.
Неизвестно, повлияло ли мнение ярославцев на решение властей, но закупку по созданию проекта отменили.
ИСТОЧНИК KP.RU