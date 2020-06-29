Мэрия Ярославля отменила аукцион на проект по расширению Ленинградского проспекта

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:49:47+03:00

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Мэрия Ярославля отменила аукцион на разработку проекта по реконструкции Ленинградского проспекта. Напомним, что в планах городских властей было расширить Ленинградский проспект до 30 метров, построить три надземных пешеходных перехода и продлить троллейбусную линию.

Однако многим эта идея не понравилась. Ярославцы создали петицию, адресованную мэру Владимиру Волкова, с просьбой пересмотреть проект. По мнению авторов обращения, надземные переходы стали бы провоцировать людей перебегать дорогу в неположенных местах, а также ограничили бы в передвижении маломобильных жителей города.

Неизвестно, повлияло ли мнение ярославцев на решение властей, но закупку по созданию проекта отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU