2020-06-29T10:21:36+03:00
Общество

Викторина #ЯрКонституция: осталось три дня и 1000 подарков, 700 презентов нашли своих хозяев

Жители Ярославской области, принимавшие участие в викторине #ЯрКонституция, получили уже почти 200 подарков, из них более сотни – в муниципальных районах
Мария СОКОЛОВА
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За оставшие три дня подарки получат еще 1000 жителей региона. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"За оставшие три дня подарки получат еще 1000 жителей региона. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"
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Всего по итогам трех дней распределено более 700 ценных презентов. В Ярославле за последние дни активно вручали подарки. Только за вчерашний день 67 знатоков истории Основного закона страны получили свой подарок. В их числе бытовая техника, смартфоны, планшеты, ноутбуки и наборы посуды. Самым удачливым достались огромные телевизоры и мотоблоки. А в ближайшие дни организаторы акции распределят между ее участниками еще 1000 презентов.

Как выяснилось, раздать все эти подарки не так-то просто. С какими проблемами сталкиваются сотрудники колл-центра акции рассказала руководитель главного организатора викторины ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова.

– К сожалению, некоторые наши участники не берут трубку, есть и те, кто говорит, что не верит, что мы не мошенники и трубку бросает, часть граждан по какой-то причине вписала в бланки несуществующие телефонные номера и номера, которые не обслуживаются, – сообщила Татьяна Анатольевна. – Тем, кто не берет трубку, будем какое-то время пытаться дозвониться, а по остальным придется поводить дополнительные процедуры распределения.

Организаторы викторины убедительно просят жителей области, которые решили принять в ней участие, внимательно проверять правильность указанного в бланке номера, не выключать телефон в ближайшие дни, а также все же отвечать на звонки с незнакомого номера: им может оказаться номер организаторов викторины.

Никаких денег, сведений о банковских картах или иной информации, которая может нести гражданам угрозу, сотрудники колл-центра #ЯрКонституции не спрашивают, а также не рекламируют товары или услуги. Важно помнить – сотрудник колл-центра может попросить у вас частичные паспортные данные для идентификации, но никогда не будет просить полные. Кроме того, сотрудник никогда не попросит перевести деньги на карту или на телефон.

Викторина #ЯрКонституция проводится на протяжении всех дней голосования по поправкам в Основной закон страны рядом с участками для голосования: нужно лишь найти волонтера с брендированным ящиком и взять у него или у нее бланк. За 7 дней будет распределено и выдано 1700 ценных подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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