Общественные туалеты в Ярославле откроются 1 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:06:17+03:00

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На время пандемии по коронавирусу в Ярославле закрыли почти все общественные места, в том числе, и это стало полной неожиданностью – общественные туалеты. Жители города, которые оказались вне дома, проблему решали разными, порой не самым цивилизованными способами

В социальных сетях ярославцы не однократно жаловались и на неработающие туалеты, и на нечистоты, которые скопились рядом с ними. Вдвойне странно, что открылись уже многие магазины и даже торговые центры, а вот важные для горожан кабинки по-прежнему на замке. Видимо, они места уединения, по мнению городских властей, представляют большую опасность, чем многолюдные ТЦ.

И вот, наконец, мэрия Ярославля сообщила, когда откроются общественные туалеты. Произойдет это 1 июля, в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU