2020-06-29T09:59:54+03:00
Происшествия

Случайный знакомый из Интернета на пару с другом ограбил ярославну

Женщина лишилась ювелирки на 120 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Подозреваемые заключены под стражуПодозреваемые заключены под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Случайное знакомство в Интернете обернулось для 35-летней жительницы Ярославля большими неприятностями. Ярославна в Сети познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе в гости. Однако тот пришел не один, а с другом и совсем не романтичными намерениями. «Гости» избили хозяйку дома и похитили ее ювелирные украшения на сумму более чем в 120 тысяч рублей.

Женщина написала заявление в полицию, злоумышленников задержали. Ярославцы 30 и 28 лет нигде не работают и, есть вероятность, что подобный поход в «гости» для них не нов: полицией установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичного преступления во Фрунзенском районе. Там потерпевшая лишилась денег.

– Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Подозреваемые заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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