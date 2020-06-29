В Ярославле из-за задымления из торгового центра «Аура» эвакуировали людей

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:25:27+03:00

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Вчера, 28 июня, около 20 часов из «Ауры» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Причиной задымления здания стал загоревшийся мусор в одном из контейнеров, которые находятся рядом с торговым центром со стороны улицы Победы.

- В 20:14 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. На место выехали две пожарные машины и девять сотрудников. Ликвидировали пожар в 20:48. Никто из людей не пострадал, - сообщает пресс-служба Главного управления МСЧ России по Ярославской области.

Напомним, что непродовольственным магазинам в торговых центрах региона разрешили работать с 27 июня. Кинотеатры, зоны фуд-корта пока остаются закрытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU